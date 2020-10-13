Подкаст "Я не встигаю!": Просыпаемся в 5:00 и сосредоточено работаем. Гости: Андрей Пивоваров, Артем Ильчук

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Минулого тижня Федір та Настя, нарешті, розібрались з плануванням. Вони розписали плани на найближчі роки, місяці, тижні та почали працювати за планом.

Але, виявилося, що якісного планування недостатньо, коли ви не можете прокинутися вчасно, запізнюєтесь на роботу, робите не важливі речі та постійно відволікаєтесь. У результаті, з усіх запланованих собі на тиждень завдань, Федір і Настя не виконали й половини, через що засмутились ще більше, ніж зазвичай.

Щоб якось виправити ситуацію, вони вирішили глибше зануритись у тему тайм-менеджменту та знайти засоби працювати ефективніше.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Для цього вони:

Розібрались з тим, з чого складається тайм-менеджемент;

Поговорили про те, як прокидатись о 5 ранку з Андрієм Пивоваровим – співзасновником компанії "Соль", компаній GoIT, GoITeens, 8allocate та руху "Магія ранку".

Дізнались у засновника та керівника агенції відео-маркетингу GOvisual, співзасновника EdEra, як працює техніка Pomodoro, навіщо кластеризувати задачі та чим погане відволікання.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам прокидатись о 5:00 ранку по будильнику з першого разу. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від постійних запізнень та зривів дедлайнів. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, у добі буде більше, ніж 24 години!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!":