Эпизод 2 | Эпоха Кучмы | #укрдерждовгобуд
Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.
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Другий епізод присвячений врядуванню Леоніда Кучми у 1994-1999 роках. Ми розглянемо діяльність другого президента під час першої каденції в трьох аспектах:
- робота парламенту
- повноваження уряду
- зловживання владою
Для чого? Аби вчитися на помилках.
#укрдерждовгобуд
#укрдерждовгобуд – історія української системи влади від Центру спільних дій
30 років тому ми нарешті отримали омріяну незалежність. Однак, здається, після того щось пішло не так. І замість того, щоб створити сильну правову державу, ми досі продовжуємо щось будувати. Замість того, щоб співіснувати в межах законів України, гілки влади постійно конкурують між собою. А президенти намагаються прибрати до рук усе, що тільки можуть.
Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт Центру спільних дій, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.