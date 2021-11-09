Эпизод 2 | Эпоха Кучмы | #укрдерждовгобуд

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Подкаст можна слухати: Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Інші платформи

Другий епізод присвячений врядуванню Леоніда Кучми у 1994-1999 роках. Ми розглянемо діяльність другого президента під час першої каденції в трьох аспектах:

робота парламенту

повноваження уряду

зловживання владою

Для чого? Аби вчитися на помилках.