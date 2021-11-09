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#укрдерждовгобуд

Эпизод 2 | Эпоха Кучмы | #укрдерждовгобуд

Вторник, 9 ноября 2021, 16:47

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Подкаст можна слухати: Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Інші платформи 

Другий епізод присвячений врядуванню Леоніда Кучми у 1994-1999 роках. Ми розглянемо діяльність другого президента під час першої каденції в трьох аспектах:

  • робота парламенту
  • повноваження уряду
  • зловживання владою

Для чого? Аби вчитися на помилках.

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#укрдерждовгобуд

#укрдерждовгобуд – історія української системи влади від Центру спільних дій

30 років тому ми нарешті отримали омріяну незалежність. Однак, здається, після того щось пішло не так. І замість того, щоб створити сильну правову державу, ми досі продовжуємо щось будувати. Замість того, щоб співіснувати в межах законів України, гілки влади постійно конкурують між собою. А президенти намагаються прибрати до рук усе, що тільки можуть.

Подкаст #укрдерждовгобуд – унікальний проєкт Центру спільних дій, в межах якого ми пригадаємо новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що й коли пішло не так у нашій системі влади.

Эпизод 2 | Эпоха Кучмы | #укрдерждовгобуд
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