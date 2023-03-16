Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин: Подход россиян к боям не изменился – забрасывать человеческими ресурсами

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіацентру Україна та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

У новому епізоді подкасту говоримо з Максимом Жоріним — екскомандиром полку "Азов", майором ЗСУ, заступником командира 3-ої штурмової бригади ЗСУ.

У епізоді цього подкасту говоримо про Азов, еволюцію української армії, про командирів батальонів та росіян, які закидують людськими ресурсами.