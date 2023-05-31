Роман Костенко: "После победы Украины, армия у нас должна быть не менее 300 тысяч"

Після перемоги України над російським агресором для подальшої оборони держави передусім потрібно визначитися з чисельністю армії, яка має бути.

"Це має бути контрактна армія, не менше 300 тисяч, а можливо й більше. Але це буде вираховуватися безпосередньо тими ступенями загрози, які ми бачитимемо після того, як переможемо".

Якою має бути подальша конфігурація Сил оборони після перемоги України, аби можна було надалі виконувати завдання щодо оборони держави?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з його ведучою Аліною Фроловою, говоримо про війну, про те, чим вона закінчиться, про НАТО, озброєння, контрнаступ та про те, що нам треба зробити, аби українська армія після перемоги залишалася сильною. Розмова з Романом Костенком – народним депутатом України, секретарем Комітету оборони та розвідки, ветераном АТО, "кіборгом", який від початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України та долучився до оборони півдня держави.

Фото надане прес-службою партії Голос.