Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
(не)Безпечна Країна

Роман Костенко: "После победы Украины, армия у нас должна быть не менее 300 тысяч"

Алина Фролова — Среда, 31 мая 2023, 16:03

Після перемоги України над російським агресором для подальшої оборони держави передусім потрібно визначитися з чисельністю армії, яка має бути.

"Це має бути контрактна армія, не менше 300 тисяч, а можливо й більше. Але це буде вираховуватися безпосередньо тими ступенями загрози, які ми бачитимемо після того, як переможемо".

Якою має бути подальша конфігурація Сил оборони після перемоги України, аби можна було надалі виконувати завдання щодо оборони держави?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з його ведучою Аліною Фроловою, говоримо про війну, про те, чим вона закінчиться, про НАТО, озброєння, контрнаступ та про те, що нам треба зробити, аби українська армія після перемоги залишалася сильною. Розмова з Романом Костенком – народним депутатом України, секретарем Комітету оборони та розвідки, ветераном АТО, "кіборгом", який від початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України та долучився до оборони півдня держави.

Фото надане прес-службою партії Голос.

Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Роман Костенко: "После победы Украины, армия у нас должна быть не менее 300 тысяч"
31 мая 2023, 16:03 — Алина Фролова
Историк Ярослав Грицак: "Борьба за Крым - это борьба за наше место в истории"
30 мая 2023, 15:00 — Алим Алиев, Рустем Халилов
Самая молодая украинская поэзия
29 мая 2023, 18:10 — Константин Дорошенко
"Нам будет легко убивать русских, а русским - нас". Как мальчик с этикетки сгущенки предсказал большую войну. Аудиоверсия
28 мая 2023, 21:55 — Михаил Кригель
Как арабский мир воспринимает нашу войну и неожиданно берет пример с Украины
27 мая 2023, 19:06 — Олег Павлюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
3 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
8 эпизодов
Кляті питання
168 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
17 эпизодов
Хроніки економіки
20 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
23 эпизода
(не)Безпечна Країна
12 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
63 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
67 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов