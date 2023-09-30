Андрей Клименко: "Россия экспортирует по Черному морю миллионы тонн нефти в месяц"

"Якщо росія на початку великої війни експортувала через Чорне море приблизно 3 млн. тонн сирої нафти на місяць, то зараз вона транспортує, був максимум три місяці тому, – 5 млн. тонн. Крім того, в них на початок великої війни було 2,5 млн. тонн на місяць дизельного палива. Це постійно зростає, і зараз 4 мільйонів, і навіть трохи більше, ніж сирої нафти. Чому це важливо? Бо нафтопродукти коштують удвічі дорожче, ніж сира нафта. Тобто ембарго спрацювало, але не повністю, тому що досі ми маємо ситуацію прямих заходів танкерів з порту Новоросійськ до портів Європейського Союзу".

Як працюють санкції, як змінюється ситуація в Чорному морі та чого чекати вже в найближчі тижні та місяці?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Андрієм Клименком, українським журналістом, економістом, громадським діячем, головним редактором порталу Black Sea News, керівником моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту стратегічних досліджень – про Чорне море, рішення щодо безпеки, санкції проти росії, Туреччину та Крим.