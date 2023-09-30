Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Андрей Клименко: "Россия экспортирует по Черному морю миллионы тонн нефти в месяц"

Алина Фролова — Суббота, 30 сентября 2023, 15:12

"Якщо росія на початку великої війни експортувала через Чорне море приблизно 3 млн. тонн сирої нафти на місяць, то зараз вона транспортує, був максимум три місяці тому, – 5 млн. тонн. Крім того, в них на початок великої війни було 2,5 млн. тонн на місяць дизельного палива. Це постійно зростає, і зараз 4 мільйонів, і навіть трохи більше, ніж сирої нафти. Чому це важливо? Бо нафтопродукти коштують удвічі дорожче, ніж сира нафта. Тобто ембарго спрацювало, але не повністю, тому що досі ми маємо ситуацію прямих заходів танкерів з порту Новоросійськ до портів Європейського Союзу".

Як працюють санкції, як змінюється ситуація в Чорному морі та чого чекати вже в найближчі тижні та місяці?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Андрієм Клименком, українським журналістом, економістом, громадським діячем, головним редактором порталу Black Sea News, керівником моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту стратегічних досліджень – про Чорне море, рішення щодо безпеки, санкції проти росії, Туреччину та Крим.

Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Андрей Клименко: "Россия экспортирует по Черному морю миллионы тонн нефти в месяц"
30 сентября 2023, 15:12 — Алина Фролова
Кто финансирует убыточный Telegram и насколько безопасно им пользоваться?
28 сентября 2023, 17:59 — Ярослав Винокуров
Реформа ООН, формула мира, надежда на ATACMS: как прошел визит Зеленского в США
27 сентября 2023, 17:05 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Дело Никиты Кожемяки. Кто и когда на самом деле построил Змиевы валы
26 сентября 2023, 19:16 — Дмитрий Симонов
"Самая активная фаза создания советских игристых вин - именно в разгар Голодомора". Об украинском виноделии от Триполья до наших дней
25 сентября 2023, 17:48 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
11 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
185 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
31 эпизод
Хроніки економіки
38 эпизодов
УП. Вголос
30 эпизодов
(не)Безпечна Країна
24 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
19 эпизодов
Культура всего
84 эпизода
Температура — нормальная!
68 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов