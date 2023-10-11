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(не)Безпечна Країна

Виктор Кевлюк: "Противодействовать применению беспилотников на море наш противник оказался не готовым"

Алина Фролова — Среда, 11 октября 2023, 18:05

В чому переваги застосування морських дронів та як вони змінюють хід війни?

Яким показала українсько-російська війна баланс сил в сфері застосування безпілотних систем?

Яким є поточний стан цієї індустрії та перспективи подальшого військового застосування безпілотників?

"Я думаю, що не варто концентруватися на дронах-камікадзе. Суто з конструкторської точки зору набагато цікавіше, коли апарат тобою створений зганяв куди слід і повернувся додому. Відповідно, я так собі вважаю, що такі питання як охорона пунктів базування флоту, військово-морських баз, ключових об’єктів портової інфраструктури цивільної, патрулювання виключно морської економічної зони, якісь дії в острівних проливних зонах – це може бути покладено на автоматизовані безпілотні морські системи, які виводяться в потрібні райони і, маючи необхідне устаткування на борту, вони цілком здатні виконувати як ударні, так і розвідувальні, спостережні задачі, за умов обладнання таких систем сонарами для пошуку морських мін, чим ми обов’язково будемо займатися в Чорному морі наступні років 10 як не 20. Такі системи також можуть знайти застосування", – говорить гість цього епізоду, який сьогодні долучений до однієї з приватних ініціатив з розробки безпілотної техніки.

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Віктором Кевлюком, експертом Центру Оборонних Стратегій, полковником запасу. Розмова про дрони та безпілотники, про виробництво, забезпечення, закупівлю та власні розробки, а також про те, як Україна адаптується до війни дронами і безпілотниками.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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