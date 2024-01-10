Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Вадим Скибицкий: "РФ не имеет возможностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран"

Алина Фролова — Среда, 10 января 2024, 16:10

"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні РФ не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компоненту зараз націлений і знаходиться на нашій території.

Стосовно можливості нанесення окремих ударів дальньою авіацією, стратегічною авіацією – це вже інше питання. Але зараз так, є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає – там (в РФ – ред.) немає вже ким воювати, просто-напросто".

Якими є прогнози щодо подальших дій РФ у війні та яких заходів потрібно вживати Україні, аби успішно протистояти ворогу?

В новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Вадимом Скібіцьким, генерал-майором, заступником начальника ГУР МО України. Розмова про запаси боєприпасів, які наявні в Росії, про кількість угруповання ворога на території України, про посилення української авіації, про підхід до атак ворога в Чорному морі, про тактику бойових дій, яку використовує ворог, про майбутні вибори в країнах-партнерах та вплив їх результатів на Україну, про спроможність РФ вести довгу війну та спроможності України її виграти.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Вадим Скибицкий: "РФ не имеет возможностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран"
10 января 2024, 16:10 — Алина Фролова
Вспомнить и запланировать все: рассказываем об удобном способе запланировать свой год
9 января 2024, 19:27 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Космический Новый год. Как 2024-й встретили на Марсе, на Луне и за орбитой Нептуна
8 января 2024, 17:23 — Дмитрий Симонов
Год непростых соседей. Об отношениях Украины с Венгрией, Словакией и Польшей и их перспективах
30 декабря 2023, 16:29 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Безработица, дефицит работников и война: каким был рынок труда в 2023 году?
28 декабря 2023, 18:05 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
18 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
198 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
44 эпизода
Хроніки економіки
50 эпизодов
УП. Вголос
41 эпизод
(не)Безпечна Країна
34 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
75 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов