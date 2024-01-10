Вадим Скибицкий: "РФ не имеет возможностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран"
"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні РФ не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компоненту зараз націлений і знаходиться на нашій території.
Стосовно можливості нанесення окремих ударів дальньою авіацією, стратегічною авіацією – це вже інше питання. Але зараз так, є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає – там (в РФ – ред.) немає вже ким воювати, просто-напросто".
Якими є прогнози щодо подальших дій РФ у війні та яких заходів потрібно вживати Україні, аби успішно протистояти ворогу?
В новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Вадимом Скібіцьким, генерал-майором, заступником начальника ГУР МО України. Розмова про запаси боєприпасів, які наявні в Росії, про кількість угруповання ворога на території України, про посилення української авіації, про підхід до атак ворога в Чорному морі, про тактику бойових дій, яку використовує ворог, про майбутні вибори в країнах-партнерах та вплив їх результатів на Україну, про спроможність РФ вести довгу війну та спроможності України її виграти.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов