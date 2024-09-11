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(не)Безпечна Країна

Игорь Безкаравайный о разминировании Украины: "35 тысяч км² возвращено к продуктивному использованию"

Алина Фролова — Среда, 11 сентября 2024, 17:50

"У нас зараз майже 35 тисяч квадратних кілометрів повернуто до продуктивного використання. Це надзвичайно великі цифри. 35 тисяч квадратних кілометрів – це розміри деяких країн у світі", – розповідає гість нового епізоду подкасту "(не) Безпечна країна" Ігор Безкаравайний.

За півтора року цифри щодо розмінованих територій зросли вдвічі.

"Це дуже високий темп, який буде знижуватися, а потім знову буде збільшуватися. І тут багато залежить від того, що таке ці 35 тисяч квадратних кілометрів. Переважна більшість з цих територій, майже 30 тисяч квадратних кілометрів, повернуто в експлуатацію без розмінування. Тобто там проведено обстеження територій, зроблено висновок, що там не було загрози: не було мінування, не було прильотів – ці території повернулися".

Якими на сьогодні є темпи розмінування та які підходи та новації в цьому процесі використовуються?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з заступником міністра економіки України Ігорем Безкаравайним. Розмова про розмінування України: технології, інструментарій, нові підходи, темпи, втрати, міжнародне залучення й участь громадськості, компенсації та стратегії.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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Игорь Безкаравайный о разминировании Украины: "35 тысяч км² возвращено к продуктивному использованию"
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