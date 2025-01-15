Джон Хербст: "Россияне верят, что Трамп может навязать Украине мир в пользу Путина"

"Росіяни вітали перемогу Трампа з великим ентузіазмом. Вони думають, що оскільки в оточенні Трампа є люди, які мають наївне уявлення про російську загрозу для Сполучених Штатів, то Трамп буде готовий нав'язати Україні мир, який дозволить Путіну взяти політичний контроль над нею. Зараз Путін перевіряє цю гіпотезу, не демонструючи жодних компромісів. Я думаю, що команда Трампа зробила помилку, коли розкритикувала рішення Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю на російській території. Це переконує Путіна в тому, що він має рацію щодо готовності Трампа здати Україну", – відзначив гість нового епізоду подкасту "(не)Безпечна країна".

"Отже, росіяни дивляться на всі ці сигнали і роблять позитивні для себе висновки. Ці висновки також не дуже хороші для Трампа, тому що він не хоче нав'язувати мир, який дозволить Путіну перемогти. Це продемонструвало б, що Трамп слабкий, і Путін скористався цим. Узагальнюючи це все, я б сказав, що бажання Трампа мати реальне досягнення, яке демонструє силу, і є тією причиною, з якої росіянам врешті-решт доведеться піти на компроміс – але вони цього ще не усвідомили".

Якими є елементи запропонованої Трампом потенційної угоди для України та Росії та які важелі може використовувати новообраний президент США до обох сторін?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Джоном Гербстом, директором Євразійського центру Атлантичної ради, колишнім послом США в Україні. Розмова про позицію Трампа щодо припинення війни в Україні, та про те, що могло б бути для нього вигідною угодою з Росією, про критичні помилки адміністрації Байдена та здатність Трампа їх виправити, про роль США на міжнародній арені в найближчому майбутньому, про можливу увагу до Китаю з боку США, про те, наскільки стійким та важливим буде європейський голос для Трампа і кого з європейських лідерів він може почути, а також про можливі сценарії на 2025 рік, зокрема для України.