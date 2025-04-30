Дмитрий Корниенко (Resurgam): "РФ приближается к дефициту в 5 триллионов рублей"

"Точка сили, коли можуть бути перемовини і припинення вогню – це кінець першої половини 2026 року. Якщо наше виснаження, це мобілізаційний ресурс, послаблення підтримки західних партнерів, то для Москви слабке місце – це економіка. Ми бачимо, що в них дійсно йде гальмування цивільної економіки", – на цьому наголошує гість нового епізоду подкасту "(не)Безпечна країна" Дмитро Корнієнко.

За словами аналітика власна економіка створює все більший тиск на РФ: ціни на російську нафту, критичне зменшення валютного виторгу, а також факт того, що вже вичерпано на дві третини Фонд національного добробуту, а дефіцит бюджету країни-агресора на кінець року може сягнути 3-5 трильйонів рублів.

"Якщо ця тенденція зберігається, то на кінець року в них буде дефіцит бюджету в районі 3-5 трильйонів рублів. Тобто це не покриється Фондом національного добробуту Росії. Вони будуть вимушені шукати альтернативні джерела доходів – інфляція, друк. А тут вже починаються проблеми з мотивацією – якщо збільшується інфляція, людина йде воювати за два мільйони рублів, але ці два мільйони рублів мають знижений еквівалент купівельної спроможності на 10%, 20% і так далі. Тому Москва зараз підходить до своєї точки економічного виснаження.

Але також і ми підходимо до певної точки виснаження нашого суспільства. І тут вже починається гра на виснаження, як то кажуть, чиє виснаження буде в результаті сильнішим та швидшим".

Через скільки часу економічне виснаження Росії зможе стати достатньо вагомим аргументом, щоб примусити країну-агресора до реальних перемовин?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Дмитром Корнієнком, засновником аналітичної спільноти Resurgam. Розмова про те чи здатна Україна впоратися без підтримки США у технічному, фінансовому та військовому вимірах, якою є політична динаміка у США та чого очікувати до кінця року, з якими внутрішніми та зовнішніми викликами зіштовхується Європа та чи здатна вона забезпечити власну безпеку та необхідну підтримку Україні, які політичні загрози наразі постають перед Україною і як можна мінімізувати ці ризики, а також коли, на тлі власного виснаження, Росія може бути вимушена до переговорів і припинення вогню?