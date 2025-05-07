Олег Катков (Defense Express): "То, что происходит в России с обеспечением армии - это деградация"
"Жодна армія світу і жоден військовий не хоче їхати в наступ на електросамокаті", – іронізує головний редактор Defense Express Олег Катков.
Росія витрачає шалені ресурси, але не здатна забезпечити навіть поточні військові потреби. Попри це, просування є – повільне, криваве й неефективне. Росіяни розмінюють свою живу силу та ресурси на нашу територію, вважаючи такий обмін вигідним для себе.
Експерт наголошує, що технічна деградація російського війська – очевидна: "На електросамокатах можна захопити значно менше, ніж на БМП. На віслюках можна перевезти значно менше боєприпасів, ніж на вантажівці. І те, що відбувається в Росії, – це деградація".
Катков порівнює темпи та масштаб наступу 2022 року з тим, що відбувається зараз: "Можна згадати, що зробила у 2022 році російська армія, яка наступала бронетанковими колонами, і який обʼєм території був захоплений ними. І який обʼєм території захоплюється ними, коли вони наступають так, як роблять це зараз. Різниця колосальна".
Коли нарощення спроможностей в Україні та деградація російського ОПК будуть трансформовані в перевагу на полі бою?
В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Розмова про те, якими на сьогодні є спроможності українського ОПК та яким шляхом у цьому питанні варто рухатися Україні, чи чекати прориву щодо виробництва балістичних ракет, чим може Росія виготовляти надсучасне, модернізоване озброєння, яке б вплинуло на ситуацію на полі бою та чи дійсно США має вирішальний вплив на обороноздатність України та Європи.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов