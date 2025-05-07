Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
(не)Безпечна Країна

Олег Катков (Defense Express): "То, что происходит в России с обеспечением армии - это деградация"

Алина Фролова — Среда, 7 мая 2025, 19:00

"Жодна армія світу і жоден військовий не хоче їхати в наступ на електросамокаті", – іронізує головний редактор Defense Express Олег Катков.

Росія витрачає шалені ресурси, але не здатна забезпечити навіть поточні військові потреби. Попри це, просування є – повільне, криваве й неефективне. Росіяни розмінюють свою живу силу та ресурси на нашу територію, вважаючи такий обмін вигідним для себе.

Експерт наголошує, що технічна деградація російського війська – очевидна: "На електросамокатах можна захопити значно менше, ніж на БМП. На віслюках можна перевезти значно менше боєприпасів, ніж на вантажівці. І те, що відбувається в Росії, – це деградація".

Катков порівнює темпи та масштаб наступу 2022 року з тим, що відбувається зараз: "Можна згадати, що зробила у 2022 році російська армія, яка наступала бронетанковими колонами, і який обʼєм території був захоплений ними. І який обʼєм території захоплюється ними, коли вони наступають так, як роблять це зараз. Різниця колосальна".

Коли нарощення спроможностей в Україні та деградація російського ОПК будуть трансформовані в перевагу на полі бою?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Розмова про те, якими на сьогодні є спроможності українського ОПК та яким шляхом у цьому питанні варто рухатися Україні, чи чекати прориву щодо виробництва балістичних ракет, чим може Росія виготовляти надсучасне, модернізоване озброєння, яке б вплинуло на ситуацію на полі бою та чи дійсно США має вирішальний вплив на обороноздатність України та Європи.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Реклама:

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Олег Катков (Defense Express): "То, что происходит в России с обеспечением армии - это деградация"
7 мая 2025, 19:00 — Алина Фролова
Почему подорожала автогражданка?
6 мая 2025, 17:00 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Соглашение об ископаемых: первый big deal с Трампом
3 мая 2025, 20:53 — Роман Романюк, Роман Кравец
Ложь Путина о Курщине, штурмы на мотоциклах и "братская могила" для корейцев – главное о войне за неделю
2 мая 2025, 13:16 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Убийство Рощиной, соглашение с Трампом и "День Перемирия" – "УП. Чат"
2 мая 2025, 12:32 — Татьяна Даниленко, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
1 эпизод
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
2 эпизода
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
116 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
270 эпизодов
УП-2
43 эпизода
УП. Чат
33 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
62 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов