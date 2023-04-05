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(не)Безпечна Країна

Сара Эштон-Сирилло, журналистка и парамедик: "На фронте имеет значение только выжить и уничтожить российского врага"

Алина Фролова — Среда, 5 апреля 2023, 19:46

Епізод цього подкасту "(не)Безпечна країна" є абсолютно незвичним для нашого формату. Тут не буде обговорюватись питання енергетики, стратегії війни, безпеки, абощо. Цей епізод про те, як побачити війну ззовні і зсередини через призму зору іншої людини.

В цьому епізоді буде говорити наша героїня - Сара Ештон-Сірілло, американська журналістка, військова кореспондентка, а зараз парамедикиня у Збройних силах України. Вона трансгендер, і служить в українській армії. Її історія про те, як вона потрапила в Україну, як підписала контракт з ЗСУ на 3 роки, чому Україна здобуде трансформаційну перемогу у цій війні та чому вирішила підти на фронт.

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" говоримо про унікальну історію Сари Ештон-Сірілло, парамедикині ЗСУ.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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