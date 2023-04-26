Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
(не)Безпечна Країна

Стивен Гетингс, профессор-практик Школы международных отношений: "Путин - на данный момент худший стратег в мире"

Алина Фролова, Севгиль Мусаева — Среда, 26 апреля 2023, 18:32

Щодо російської стратегії ведення війни, то вона відома тим, що ведеться у жорстокий, максималістський спосіб - це стратегія, яку вони нещодавно відточили в Сирії. Вона засипала Україну ракетами і артилерією в масштабах, небачених в Європі протягом десятиліть, вражаючи цивільні об'єкти - від багатоквартирних будинків і театрів до шкіл і лікарень, що призвело до загибелі 6919 цивільних осіб, за даними Управління ООН з прав людини в період з 2022 року по січень 2023 року.

Як ситуація на лінії фронту наразі нагадує Першу світову війну та чому російська стратегія війни від самого початку не була би швидкою та карколомною?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" говоримо про про міжнародні відносини, стратегії війни минулого і теперішнього та про мир із Х'ю Стронгом, професором міжнародних відносин в Університеті Сент-Ендрюс, Стівеном Гетінгсом, професором-практик Школи міжнародних відносин та Севгіль Мусаєвою, головною редакторкою Української Правди.

Слухайте подкаст "(не) Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Стивен Гетингс, профессор-практик Школы международных отношений: "Путин - на данный момент худший стратег в мире"
26 апреля 2023, 18:32 — Алина Фролова, Севгиль Мусаева
Российская элита в столице Австрии: Рассказываем о российских самолетах и недвижимости россиян в Вене
25 апреля 2023, 19:23 — Федор Попадюк, Михаил Ткач
Деколонизация - главная тема украинской культурной политики
24 апреля 2023, 19:20 — Константин Дорошенко
"Мы выиграли битву за сердце Франции". Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России
22 апреля 2023, 18:19 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
"Ранкова доза" смены эпох. Екатеринослав-Днепр В. Домонтовича
22 апреля 2023, 12:16 — Роман Романюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
162 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
5 эпизодов
Сафарі
4 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
14 эпизодов
Хроніки економіки
15 эпизодов
УП. Вголос
18 эпизодов
(не)Безпечна Країна
10 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
17 эпизодов
Температура — нормальная!
61 эпизод
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
62 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов