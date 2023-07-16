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УП. Вголос

Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия

Рустем Халилов — Воскресенье, 16 июля 2023, 17:09

FPV-квадрокоптери почали використовувати в українській армії не так давно, але вони набувають все більшого значення у війні з Росією. Недарма її називають наймасштабнішою в історії війною дронів.

FPV – це абревіатура від First Person View (в перекладі з англійської: від першої особи). Така назва обумовлена принципом керування квадрокоптером. Пілот отримує відеопотік з дрона на окуляри, завдяки чому керує безпілотником набагато ефективніше.

Для чого потрібні FPV-дрони і в чому їхня відмінність від квадрокоптерів іншого типу? Чому їх вважають одним із небагатьох засобів ураження, в яких Україна не залежить кардинально від союзників? І чому FPV-безпілотники – це не тільки допомога на полі бою, але й велика загроза для української армії? Про це – в матеріалі УП.

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Автор: Рустем Халілов

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Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия
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