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УП. Вголос

Щекавица по-английски. Как пережить 57 ночей "прилетов" подряд. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 4 декабря 2022, 18:51

Операція "Бліц" або "Лондонський бліц" тривала з 7 вересня 1940-го до 10 травня 1941-го, причому на початку − 57 ночей поспіль. 

Люфтваффе бомбили військові об'єкти, дамби та гідротехнічні споруди, портові доки. Але згодом почали знищувати житлові квартали та "центри ухвалення рішень". Одними з їхніх мішеней стали будівля парламенту − Вестмінстерський палац і королівська резиденція в Букінгемському палаці.

Німці були переконані, що бомбардування Лондона зламає дух його жителів і завдасть Англії такої шкоди, що висадка десанту на Британські острови не знадобиться − країна капітулює і вийде з війни.

"Українська правда" згадує, звідки з'явилася ідея перемагати у війнах за допомогою повітряного "терору міст" і як морква допомагала пережити відключення електрики, а секс і жарти − постійні "прильоти". 

А також разом із соціально-політичним психологом Валентином Кімом аналізує, чи змінилося за 80 років ставлення людини до життя під обстрілами.

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Оригінал публікації можна прочитати за посиланням

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Аліна Полякова

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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