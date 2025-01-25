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УП. Вголос

Террор для спасателей. Откуда взялась тактика "двойных ударов" армии РФ. Аудиоверсия

Евгений Будерацкий, Рустем Халилов — Суббота, 25 января 2025, 10:41

Дронове полювання на цивільних та прицільні обстріли цивільної забудови давно стали щоденною практикою війни, яку Росія веде проти українців. Однією з тактик, яка має ознаки військового злочину, але постійно вдосконалюється російською армією і є предметом гордості російських "воєнкорів", стали т.з. подвійні удари – повторні запуски ракет та керованих боєприпасів по місцях уражень з метою збільшення втрат серед рятувальників, медиків, співробітників поліції та інших цивільних служб порятунку. 

Тактика, спрямована на свідоме винищення тих, хто надає компетентну допомогу населенню при обстрілах та займається відновленням зруйнованої інфраструктури, притаманна російській армії давно, про це свідчать принаймні факти аналогічних воєнних злочинів у Сирії, зібрані волонтерською організацією "Білі каски". Внаслідок обстрілів, завданих урядовими військами за прямої підтримки росіян, від таких ударів загинуло 238 волонтерів "Білих касок". Тепер їхній гіркий досвід знадобився в Україні – для встановлення та документування дедалі зростаючої кількості військових злочинів. 

Про те, як із сирійських часів еволюціонувала тактика "подвійного удару" – слухайте в нинішньому епізоді "УП. Вголос" за матеріалом Євгена Будерацького та Рустема Халілова "Конвеєр терору. Як Росія застосовує в Україні тактику подвійних ударів, до яких вдавалась у Сирії"

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УП. Вголос

УП. Вголос – это подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Террор для спасателей. Откуда взялась тактика "двойных ударов" армии РФ. Аудиоверсия
25 января 2025, 10:41 — Евгений Будерацкий, Рустем Халилов
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