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УП. Вголос

Перевод в пехоту: восемь фактов о том, как и почему он происходит. Аудиоверсия

Ольга Кириленко — Воскресенье, 16 февраля 2025, 12:13

Повідомлення про масове переведення авіафахівців та інших вузьких спеціалістів у бойові бригади Сухопутних військ набули широкого розголосу в соцмережах місяць тому. Військовослужбовці Повітряних сил звернулися із закликом закликав не ставити під загрозу ефективність роботи української авіації.

Резонансне звернення отримало відповідь з Генштабу: очевидно, мало місце неправильне тлумачення наказу головкома ЗСУ і гостродефіцитних фахівців переводити в піхоту було прямо заборонено. А проте ця ситуація надала нового розголосу двом великим проблемам української армії: постійному браку піхоти в бойових бригадах і поступовій втраті ефективності тилових підрозділів, які забезпечують функціонування піхоти на передовій.

Результатом інтерв'ю з комбригами, комбатами, офіцерами та солдатами десятка різних підрозділів, які описують різні грані цих проблем, став матеріал Ольги Кириленко "8 очевидних та невідомих фактів щодо переведення спеціалістів у піхоту – розбір УП" і цей епізод подкасту "УП. Вголос"

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УП. Вголос

УП. Вголос – это подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Перевод в пехоту: восемь фактов о том, как и почему он происходит. Аудиоверсия
16 февраля 2025, 12:13 — Ольга Кириленко
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