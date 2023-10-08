Как была устроена оборона Юга накануне вторжения: реконструкция. Аудиоверсия

У новому епізоді подкасту "Вголос" ви зможете послухати текст "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція". У цьому тексті авторка УП Соня Лукашова разом з причетними до оборони Херсонської та Запорізької областей відтворили хронологію подій періоду напередодні нападу на Південь України, назвали тих, хто був відповідальним за мінування ключових об'єктів інфраструктури та захист відповідних ділянок кордону.

Наразі триває кримінальне провадження ДБР за подіями на Херсонщині. За даними "Української правди", ця справа має на меті розслідувати імовірну недбалість військових, які нібито не встановили належним чином протитанкові та протипіхотні загородження. Навіть часткові його результати не розголошуються, що дає простір для інсинуацій в медіа й позначається на репутації українського війська.

Про те, скільки сил було задіяно з обох сторін до та під час вторгнення, в яких умовах відбувалися ротації та формування українських підрозділів, історію таємного бойового журналу, в якому мають бути зафіксовані усі процедури мінування відповідних об'єктів інфраструктури Чонгару і чому мости зрештою не були підірвані, слухайте у новому епізоді нашого подкасту.