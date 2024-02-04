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УП. Вголос

FPV-дроны с машинным зрением. Как война влияет на эволюцию БПЛА. Аудиоверсия

Рустем Халилов — Воскресенье, 4 февраля 2024, 16:14

БПЛА постійно згадуються в медіа в якості геймчейнджера нинішньої війни.

З великою імовірністю про прорив у військовій справі невдовзі згадають іще раз, однак зі знаком того, що цього разу ворог має значний шанс перехопити ініціативу.

Як FPV-дрони адаптуються до новітніх умов війни та яким є вплив військових реалій на технології? Чи має сенс "кухонне" збирання FPV-дронів та які проблеми мають українські компанії, покликані зробити вітчизняні БПЛА серійним виробом? Про це – у матеріалі Рустема Халілова "Коли росіяни масово сядуть на FPV-дрони з машинним зором, буде біда". Як нове покоління дронів може змінити хід війни".

Проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду навчить вас, як зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в мінімально придатних для цього умовах.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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FPV-дроны с машинным зрением. Как война влияет на эволюцию БПЛА. Аудиоверсия
4 февраля 2024, 16:14 — Рустем Халилов
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77 эпизодов
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