Как на Крымский полуостров повлияли война и оккупация? Аудиоверсия

10 років окупації кардинально змінили обличчя Кримського півострова. Чи таким вже невразливим виявився "непотоплюваний авіаносець", на який цю територію перетворював Кремль руками своїх кримських і російських поплічників? Чим розплачуються за зраду присяги народу України керівники окупаційної влади? Як справи зі свободою совісті на півострові та наскільки є успішною є програма заміщення проукраїнських жителів Криму переселенцями з різних регіонів Росії?

Цим питанням присвячений матеріал Рустема Халілова "Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів", аудіоверсію якого представляє подкаст "УП. Вголос".