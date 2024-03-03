Как на Крымский полуостров повлияли война и оккупация? Аудиоверсия
10 років окупації кардинально змінили обличчя Кримського півострова. Чи таким вже невразливим виявився "непотоплюваний авіаносець", на який цю територію перетворював Кремль руками своїх кримських і російських поплічників? Чим розплачуються за зраду присяги народу України керівники окупаційної влади? Як справи зі свободою совісті на півострові та наскільки є успішною є програма заміщення проукраїнських жителів Криму переселенцями з різних регіонів Росії?
Цим питанням присвячений матеріал Рустема Халілова "Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів", аудіоверсію якого представляє подкаст "УП. Вголос".
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.