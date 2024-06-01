Назад в будущее. Приключения янки, кобзаря и правдоруба в стране, где решается судьба мира. Аудиоверсия

Якби Юрко Фединський підкорився траекторії долі, намальованій родиною, сьогодні він би мав престижну високооплачувану роботу в Північній Кароліні, де народився й провів 15 років. Або переїхати до Нью-Йорка і, наслідуючи кар'єру батька та діда, вчитися на стоматолога чи юриста.

В який момент все пішло не за планом і майбутній кобзар, організатор фестивалю етнічної музики та мандрівний музикант переїхав до України, аби будувати своє райське майбутнє — в подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгенії Мазниці "Янкі з Крячківки. Як відчайдушний американець будує свій рай на "кривавих землях".