Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

Назад в будущее. Приключения янки, кобзаря и правдоруба в стране, где решается судьба мира. Аудиоверсия

— Суббота, 1 июня 2024, 17:47

Якби Юрко Фединський підкорився траекторії долі, намальованій родиною, сьогодні він би мав престижну високооплачувану роботу в Північній Кароліні, де народився й провів 15 років. Або переїхати до Нью-Йорка і, наслідуючи кар'єру батька та діда, вчитися на стоматолога чи юриста. 

В який момент все пішло не за планом і майбутній кобзар, організатор фестивалю етнічної музики та мандрівний музикант переїхав до України, аби будувати своє райське майбутнє — в подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгенії Мазниці "Янкі з Крячківки. Як відчайдушний американець будує свій рай на "кривавих землях".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
Назад в будущее. Приключения янки, кобзаря и правдоруба в стране, где решается судьба мира. Аудиоверсия
1 июня 2024, 17:47 — Евгения Мазниця
"Нептуны" по Кубани, шведский Saab и снаряды от Чехии – главное о войне за неделю
1 июня 2024, 13:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Гиви Чануквадзе: "Мы никогда не видели в Грузии столько людей, готовых открыто сказать России "нет"
31 мая 2024, 17:25 — Алина Фролова
Бросить вызов традиционным банкам: как работают финансовые компании и можно ли им доверять?
30 мая 2024, 16:49 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Можно ли быть счастливым во время войны?
29 мая 2024, 17:45 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
15 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
219 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
60 эпизодов
Хроніки економіки
71 эпизод
УП. Вголос
53 эпизода
(не)Безпечна Країна
44 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
84 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов