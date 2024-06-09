Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

"Баба Яга" специального назначения. Украинские бомберы, которые уничтожают технику и останавливают штурмы. Аудиоверсия

Роман Романюк — Воскресенье, 9 июня 2024, 16:03

В Україні є цілий клас важких дронів-бомберів, призначених для роботи на порівняно невеликі відстані на лінії фронту, але з доволі потужним, дошкульним для ворожої техніки й живої сили вантажем. Вони виробляються різними компаніями, мають різні технічні характеристики, несуть різні снаряди.

Але всі вони мають одну спільну рису – страх швидкої дуже болісної смерті, який у російських солдатів отримав міфологічне ім'я: "Баба Яга".

Як з'явилися і розвивалися ці дрони, яким є їхнє військове призначення та наскільки їхнє застосування здатне вплинути на військову стратегію ворога – в новому епізоді подкасту "Уп. Вголос" за матеріалом Романа Романюка "Баба Яга" жжот. Як Україна вигадала новий вид зброї"

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
"Баба Яга" специального назначения. Украинские бомберы, которые уничтожают технику и останавливают штурмы. Аудиоверсия
9 июня 2024, 16:03 — Роман Романюк
Ловушки Зеленского, Байден и НАТО, Трамп и Китай
8 июня 2024, 17:00 — Роман Романюк, Роман Кравец
Удары по Белгородщине, контрбатарейная борьба и "Гепард" из Иордании – главное о войне через неделю
7 июня 2024, 17:17 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Что происходит с экономикой России?
6 июня 2024, 16:40 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Максим Колесников: "Нет ни одного намека на то, что россияне хотят демобилизовать опытных военных"
5 июня 2024, 15:35 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
9 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
15 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
220 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
61 эпизод
Хроніки економіки
72 эпизода
УП. Вголос
54 эпизода
(не)Безпечна Країна
45 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
85 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов