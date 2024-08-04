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УП. Вголос

Теракт в бараке "200". История азовца, который выжил после взрыва в Еленовке. Аудиоверсия

Елена Барсукова — Воскресенье, 4 августа 2024, 11:57

Рівно два роки тому російські війська підірвали барак з утримуваними в полоні бійцями полку "Азов". В цьому теракті загинуло 53 бійця, доля вцілилих, які й далі перебувають в полоні, невідома. Це один із злочинів, відповідальність за який для Росії та її військових іще попереду. Тим часом, цінними є свідчення кожного, кому пощастило пройти полон, вижити під час цього теракту й розповісти про нього світу.

23-річний військовослужбовець "Азову" з позивним "Крафт" має досвід оборони Маріуполя, оточення на "Азовсталі" та перебування в Оленівці весь час аж до тієї самої ночі. Обставини, які супроводжували страту азовців, відтворює зі слів колишнього полоненого новий епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Олени Барсукової "Я пам'ятаю запах згорілих тіл і скловату, яка сиплеться на тіло, наче тисяча голок". Історія азовця "Крафта", який вижив у теракті в Оленівці". 

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Теракт в бараке "200". История азовца, который выжил после взрыва в Еленовке. Аудиоверсия
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