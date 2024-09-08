Кошмар генерала Даллера: как мир игнорировал геноцид в Руанде. Аудиоверсия

Історія руандійської місії генерала Ромео Даллера — це невивчений кейс страшної бездіяльності міжнародної спільноти, яка породила один з хрестоматійних прикладів жахливого злочину на ґрунті етнічної нетерпимості. Канадський генерал Даллер, керівник миротворчої місії ООН, та його контингент перед обличчям геноциду населення Руанди виявилися заручниками політичної байдужості та нестачі рішучості у світових лідерів.

Місія неодноразово зверталась до ООН з проханням про розширення мандату миротворців та можливість збройно запобігти різанині, але отримала наказ утримуватися від втручання. Чи була змога переломити ситуацію, коли великі держави ігнорували щоденні тортури і страти цивільного населення? Чи може міжнародна спільнота вважатися цивілізованою, якщо дозволяє геноцидам відбуватися? І зрештою, чи має солдат, як Даллер, право на покору, коли він бачить загрозу масового знищення, але не отримує підтримки?

Ці питання, які, іронічно, ніяк не можуть втратити актуальність і в XXI столітті, звучать у новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Генерал Даллер і його кошмари. Історія байдужості президентів і мовчання світу".