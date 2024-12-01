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УП. Вголос

Скандал с минами для ВСУ: госзаказ, который вызвал проблемы на фронте. Аудиоверсия

Роман Романюк, Богдан Мирошниченко — Воскресенье, 1 декабря 2024, 07:00

Державна агенція вирішила віддати велике замовлення з виробництва дефіцитної продукції державній компанії. Компанія не впоралася із замовленням ні кількісно, ні якісно. Це могла б бути традиційна історія про державну неефективність – але в даному разі мова про воєнний час, дефіцитні постріли для мінометів та підприємство, яке не спромоглося поставити до армії дві третини ексклюзивного замовлення на десяток мільярдів гривень, а поставлена продукція прикро вразила військових катастрофічним відсотком бракованих боєприпасів.

Чому джерела закупівель зброї досі складаються переважно з ненадійних постачальників? З яких факторів склався провал виробництва 120-міліметрових мін для фронту цього року? Які висновки українські чиновники повинні зробити з цієї історії, щоб український виробник зміг повернути довіру своїй продукції? Про прикру історію зриву забезпечення війська вітчизняними мінами розповідає матеріал Богдана Мірошниченка та Романа Романюка "Скандальні міни для ЗСУ. Чому вони не летять і не вибухають, хоч коштували мільярди", який ви можете почути в новому епізоді подкасту "УП. Вголос".

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УП. Вголос

УП. Вголос – это подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Скандал с минами для ВСУ: госзаказ, который вызвал проблемы на фронте. Аудиоверсия
1 декабря 2024, 07:00 — Роман Романюк, Богдан Мирошниченко
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