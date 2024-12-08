Оккупация слова. Какова судьба украинских журналистов в российском плену. Аудиоверсия

Загарбання українських територій Росією завжди супроводжується окупацією інформаційного поля. Журналістів, які опинилися на контрольованих агресором територіях, схиляють до співпраці, шантажують та демонстративно переслідують, або зрештою і знищують. Згідно даних, які наводить Інститут масової інформації, за час повномасштабної війни було захоплено або знищено близько 300 редакцій місцевих ЗМІ в Україні.

Чим ускладнюється визволення журналістів з тюрем держави-агресора? Як рідним полонених та їхнім редакціям доводиться розшукувати своїх близьких та колег всупереч нарочитому приховуванню інформації про їх утримання та переміщення? Історії українських журналістів в полоні, про теперішню долю котрих досі відомо вкрай небагато, нагадує черговий епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Стаса Козлюка "Залякування, викрадення родичів, тортури. Як росіяни переслідують і тримають у полоні українських журналістів".