Как поддерживать психическое здоровье во время неопределенности и хаоса
Українська правда продовжує виходити з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
В новому епізоді говоримо про те, що найважче у збереженні психічного здоров’я в часи невизначеності, хаосу, відключень електроенергії та в цілому під час війни.
Вчимось планувати майбутнє та зберігати стабільність в ці важки часи.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.