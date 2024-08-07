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War-life balance

Как поддерживать психическое здоровье во время неопределенности и хаоса

Алина Полякова — Среда, 7 августа 2024, 15:29

Українська правда продовжує виходити з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

В новому епізоді говоримо про те, що найважче у збереженні психічного здоров’я в часи невизначеності, хаосу, відключень електроенергії та в цілому під час війни.

Вчимось планувати майбутнє та зберігати стабільність в ці важки часи.

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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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Как поддерживать психическое здоровье во время неопределенности и хаоса
7 августа 2024, 15:29 — Алина Полякова
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