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War-life balance

Контроль, фрустрация, прощание: отвечаем на вопросы слушателей подкаста War-life balance

Алина Полякова — Среда, 25 сентября 2024, 19:49

Останні півроку журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорили про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

В останньому епізоді другого сезону подкасту "War-life balance" ведучі відповідатимуть на питання слухачів подкасту, а саме:

  • Як вберегтись від ІПСО та медійних впливів війни?
  • Як переживати фрустрацію, коли щось не може статися, як я хочу?
  • Як зменшити зони контролю, коли хочеться все контролювати постійно?
  • Як знайти баланс між роботою, стосунками, спортом та навчанням?
  • Якщо я майже кожну хвилину даю собі інтерв’ю, чи може це бути психічний розлад?
  • Що якщо нічого не радує? І наче хочеться порадіти, але тіло затягує смуток?
  • Чи нормально, що я засинаю лише під фільми, бо в тиші одразу погані думки лізуть?
  • Як бути, якщо всі навколо дратують?
  • Коли в моїй голові закінчиться війна після закінчення війни реальної?

На цьому подкаст йде на довгі канікули. Якщо вам подобається цей подкаст, не забувайте ділитись попередніми епізодами зі своїми знайомими та друзями та ставити йому оцінки на подкаст платформах.

Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua 

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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Контроль, фрустрация, прощание: отвечаем на вопросы слушателей подкаста War-life balance
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