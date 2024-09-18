Миграция, чувство дома, адаптация к новым обстоятельствам

В новому епізоді подкасту "War-life balance" обговорюємо, як змінилось наше відчуття дому за ці 2,5 роки повномасштабного вторгнення і 10,5 років великої війни та як втрата дому впливає на наш психологічний стан.

Розбираємось в тому, чи можна побудувати дім на новому місці, далеко від рідних місць та які наслідки може мати тривала відсутність відчуття дому.

Також підіймаємо тему того, як до нових умов адаптуються ті, хто виїхав, та як будують свої домівки в нових місцях, як в цьому допомагає місцева спільнота та чи можна буде відновити втрачений дім, коли туди можна буде повернутися.