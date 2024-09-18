Миграция, чувство дома, адаптация к новым обстоятельствам
В новому епізоді подкасту "War-life balance" обговорюємо, як змінилось наше відчуття дому за ці 2,5 роки повномасштабного вторгнення і 10,5 років великої війни та як втрата дому впливає на наш психологічний стан.
Розбираємось в тому, чи можна побудувати дім на новому місці, далеко від рідних місць та які наслідки може мати тривала відсутність відчуття дому.
Також підіймаємо тему того, як до нових умов адаптуються ті, хто виїхав, та як будують свої домівки в нових місцях, як в цьому допомагає місцева спільнота та чи можна буде відновити втрачений дім, коли туди можна буде повернутися.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.