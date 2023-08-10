Смогут ли международные авиакомпании летать в Украину, не дожидаясь конца войны?

Нещодавно багатьох українців приємно здивувала заява керівника авіакомпанії Ryanair Майкла О'Лірі про те, що Україна працює над можливістю часткового відкриття повітряного простору вже у 2023 році. Та наскільки такі заяви близькі до реальності?

Україна - не єдина держава у світі, де триває військовий конфлікт. Наприклад, в Ізраїлі ракетні обстріли є буденністю вже десятки років. Проте це не заважає літакам здійснювати авіаперевезення до цієї держави.

Чим Україна у цьому сенсі відрізняється від Ізраїлю? Що потрібно зробити для того, аби відновити повноцінне авіасполучення? І чи може Україна відкрити для цивільної авіації хоча б ті аеропорти, які розташовані неподалік західного кордону?

Про це все ми поговорили з авіаекспертом Богданом Долінце.

Текст ЕП про відновлення авіасполучення : https://www.epravda.com.ua/publications/2023/07/27/702637/

Наш подкаст про портові міста на Дунаї: https://www.pravda.com.ua/podcasts/63bff58767d28/2023/07/13/7411224/

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