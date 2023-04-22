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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Мы выиграли битву за сердце Франции". Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 22 апреля 2023, 18:19

Президент Франції Еммануель Макрон був серед тих, хто до останнього наполягав: діалог з Росією потрібен, і саме він допоможе уникнути повномасштабного вторгнення в Україну.

Що ж, цього не сталося, однак віри в дипломатію Макрон не полишив: тепер його ідея — залучити до переговорів Китай, який нібито допоможе умовити Росію та Україну врешті-решт про щось домовитися і закінчити війну.

Посередницькі зусилля Макрона викликають легку тривогу, та попри це Франція — усе ж один з ключових союзників України. Чим можна пояснити останній розворот Парижа в бік Китаю та його бажання "не принижувати Росію" — і водночас військову та іншу допомогу Україні?

У подкасті "світ не sweet" говоримо про це з Тетяною Огарковою, відповідальною за міжнародну роботу Українського кризового медіа центру, журналісткою, літературознавицею, а також авторкою франкомовного подкасту про війну в Україні "L’Ukraine, face à la guerre".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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