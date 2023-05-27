Как арабский мир воспринимает нашу войну и неожиданно берет пример с Украины

19 травня Володимир Зеленський несподівано відвідав Саудівську Аравію та виголосив промову на саміті Ліги арабських держав, ставши першим президентом, який це зробив.

Ця подія не могла не привернути як увагу арабського світу до України, так і України - до того, як арабський світ сприймає нас і повномасштабне вторгнення Росії.

Відомо, що Москва роками вибудовувала свій вплив серед арабських держав - і політично, й економічно, й через пропаганду. І попри це, вони так і не стали її беззастережними союзниками в агресії проти України.

Як арабський світ сприймає воєнні дії в Україні? Як ми можемо донести туди власну позицію й протидіяти засиллю російських наративів? На які держави варто звернути окрему увагу? І як Україна несподівано стала прикладом для арабського світу?

Про це в подкасті "світ не sweet" говоримо з Ігорем Семиволосом - директором Центру близькосхідних досліджень.