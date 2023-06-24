"Птички", ПВО, IТ-коалиция: как на "Рамштайн" договорились поддерживать Украину
15-16 червня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони НАТО. А ще, в межах цієї зустрічі - тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої нам як формат "Рамштайн". Напередодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що топ-темою для обговорення цього разу буде "коаліція винищувачів" для України та навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, насамперед F-16.
У Брюсселі партнери говорили про те, як налагодити системну підтримку в умовах контрнаступу, що розпочався, розробляли довгострокові програми збройної допомоги, пообіцяли розпочати перші тренування українців на західних винищувачах уже цього літа. А ще, звісно ж, зачіпали питання майбутнього вступу України до НАТО, щодо якого Україна чекає важливих новин на саміті у Вільнюсі в липні. Але - спойлер - без надмірно обнадійливих обіцянок.
Так сталося, що Оленка цими днями спостерігала за перебігом зустрічі із самісінького Брюсселя, а Олегу було що додати зі своїх спостережень з лютневого "Рамштайну". Тож ми вирішили, що цього разу не будемо запрошувати інших гостей на запис, як ми звикли це робити - а просто обговоримо усі деталі збройної допомоги Україні, про яку ми дізналися. Тож, звісно, тепер ми особливо чекаємо на ваші прослуховування, враження та побажання.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины.