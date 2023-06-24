Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Птички", ПВО, IТ-коалиция: как на "Рамштайн" договорились поддерживать Украину

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 24 июня 2023, 19:23

15-16 червня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони НАТО. А ще, в межах цієї зустрічі - тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої нам як формат "Рамштайн". Напередодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що топ-темою для обговорення цього разу буде "коаліція винищувачів" для України та навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, насамперед F-16.

У Брюсселі партнери говорили про те, як налагодити системну підтримку в умовах контрнаступу, що розпочався, розробляли довгострокові програми збройної допомоги, пообіцяли розпочати перші тренування українців на західних винищувачах уже цього літа. А ще, звісно ж, зачіпали питання майбутнього вступу України до НАТО, щодо якого Україна чекає важливих новин на саміті у Вільнюсі в липні. Але - спойлер - без надмірно обнадійливих обіцянок.

Так сталося, що Оленка цими днями спостерігала за перебігом зустрічі із самісінького Брюсселя, а Олегу було що додати зі своїх спостережень з лютневого "Рамштайну". Тож ми вирішили, що цього разу не будемо запрошувати інших гостей на запис, як ми звикли це робити - а просто обговоримо усі деталі збройної допомоги Україні, про яку ми дізналися. Тож, звісно, тепер ми особливо чекаємо на ваші прослуховування, враження та побажання.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Реклама:

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
"Птички", ПВО, IТ-коалиция: как на "Рамштайн" договорились поддерживать Украину
24 июня 2023, 19:23 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Активизация россиян на Луганщине, чонгарский мост и израильский танк Merkava – главное о войне за неделю
24 июня 2023, 13:44 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Людей призывают экономить воду, как раньше электроэнергию. Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 2
22 июня 2023, 18:40 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Настоящее скифское золото: более полувека попыткам "дешифровать" пектораль из Толстой Могилы
21 июня 2023, 17:01 — Дмитрий Симонов
"Напиши такое представление на Героя, чтобы плакали". Почему военные иногда могут не дождаться награды. Аудиоверсия
20 июня 2023, 17:01 — Рустем Халилов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
8 эпизодов
Кляті питання
173 эпизода
Сафарі
7 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
20 эпизодов
Хроніки економіки
24 эпизода
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
14 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
70 эпизодов
Температура — нормальная!
64 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов