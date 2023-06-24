"Птички", ПВО, IТ-коалиция: как на "Рамштайн" договорились поддерживать Украину

15-16 червня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони НАТО. А ще, в межах цієї зустрічі - тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої нам як формат "Рамштайн". Напередодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що топ-темою для обговорення цього разу буде "коаліція винищувачів" для України та навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, насамперед F-16.

У Брюсселі партнери говорили про те, як налагодити системну підтримку в умовах контрнаступу, що розпочався, розробляли довгострокові програми збройної допомоги, пообіцяли розпочати перші тренування українців на західних винищувачах уже цього літа. А ще, звісно ж, зачіпали питання майбутнього вступу України до НАТО, щодо якого Україна чекає важливих новин на саміті у Вільнюсі в липні. Але - спойлер - без надмірно обнадійливих обіцянок.

Так сталося, що Оленка цими днями спостерігала за перебігом зустрічі із самісінького Брюсселя, а Олегу було що додати зі своїх спостережень з лютневого "Рамштайну". Тож ми вирішили, що цього разу не будемо запрошувати інших гостей на запис, як ми звикли це робити - а просто обговоримо усі деталі збройної допомоги Україні, про яку ми дізналися. Тож, звісно, тепер ми особливо чекаємо на ваші прослуховування, враження та побажання.

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