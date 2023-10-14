Израиль vs ХАМАС. Непростой разговор о непростом конфликте
Напад угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня став несподіванкою і для ізраїльської сторони, й для усього світу. Чергове загострення арабо-ізраїльського конфлікту забрало життя тисячі людей з обох сторін. Цього ж разу, схоже, він не завершиться в найближчі кілька днів — ба більше, існує реальний ризик, що в нього втягнуться й інші держави регіону.
Звісно, передбачити, що станеться далі на Близькому Сході, вкрай важко, якщо не неможливо. Але спробувати розібратись у тому, що вже відбулось і як чергову ескалацію сприймають обидві сторони — ізраїльська й палестинська — і можливо, й варто. Надто ж коли виникають небезпідставні побоювання, що увага світу до України та повномасштабної російської агресії зменшується.
Для цього подкаст світ не sweet поговорив із Ілією Кусою — аналітиком Українського інституту майбутнього, автором Telegram-каналу про Близький Схід "Вуса Асада" (t.me/AssadStash).
PS. Книги, які Ілія Куса радить прочитати, аби краще зрозуміти арабо-ізраїльський конфлікт:
- Augustus Norton. Hezbollah (2007)
- Ian Black. Enemies and Neighbors (2017)
- Beverley Milton-Edwards. Hamas (2010)
- Azzam Tamimi. Hamas: History from within (2007)
- David Fromkin. A peace to end all peace
- Rashid Khalidi. Hundreds years war on Palestine
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины.