Израиль vs ХАМАС. Непростой разговор о непростом конфликте

Напад угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня став несподіванкою і для ізраїльської сторони, й для усього світу. Чергове загострення арабо-ізраїльського конфлікту забрало життя тисячі людей з обох сторін. Цього ж разу, схоже, він не завершиться в найближчі кілька днів — ба більше, існує реальний ризик, що в нього втягнуться й інші держави регіону.

Звісно, передбачити, що станеться далі на Близькому Сході, вкрай важко, якщо не неможливо. Але спробувати розібратись у тому, що вже відбулось і як чергову ескалацію сприймають обидві сторони — ізраїльська й палестинська — і можливо, й варто. Надто ж коли виникають небезпідставні побоювання, що увага світу до України та повномасштабної російської агресії зменшується.

Для цього подкаст світ не sweet поговорив із Ілією Кусою — аналітиком Українського інституту майбутнього, автором Telegram-каналу про Близький Схід "Вуса Асада" (t.me/AssadStash).

PS. Книги, які Ілія Куса радить прочитати, аби краще зрозуміти арабо-ізраїльський конфлікт: