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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Израиль vs ХАМАС. Непростой разговор о непростом конфликте

Олег Павлюк — Суббота, 14 октября 2023, 17:11

Напад угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня став несподіванкою і для ізраїльської сторони, й для усього світу. Чергове загострення арабо-ізраїльського конфлікту забрало життя тисячі людей з обох сторін. Цього ж разу, схоже, він не завершиться в найближчі кілька днів — ба більше, існує реальний ризик, що в нього втягнуться й інші держави регіону.

Звісно, передбачити, що станеться далі на Близькому Сході, вкрай важко, якщо не неможливо. Але спробувати розібратись у тому, що вже відбулось і як чергову ескалацію сприймають обидві сторони — ізраїльська й палестинська — і можливо, й варто. Надто ж коли виникають небезпідставні побоювання, що увага світу до України та повномасштабної російської агресії зменшується.

Для цього подкаст світ не sweet поговорив із Ілією Кусою — аналітиком Українського інституту майбутнього, автором Telegram-каналу про Близький Схід "Вуса Асада" (t.me/AssadStash).

PS. Книги, які Ілія Куса радить прочитати, аби краще зрозуміти арабо-ізраїльський конфлікт:

  • Augustus Norton. Hezbollah (2007)
  • Ian Black. Enemies and Neighbors (2017)
  • Beverley Milton-Edwards. Hamas (2010)
  • Azzam Tamimi. Hamas: History from within (2007)
  • David Fromkin. A peace to end all peace
  • Rashid Khalidi. Hundreds years war on Palestine
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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Израиль vs ХАМАС. Непростой разговор о непростом конфликте
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