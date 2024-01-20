Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Глобальное лидерство с украинским акцентом. Как и почему Британия стала одним из ближайших союзников Украины

Олег Павлюк — Суббота, 20 января 2024, 15:32

Ім'я Бориса Джонсона в Україні й досі згадують із теплотою та вдячністю за підтримку, яку Велика Британія надала Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії (та й після неї). А в Росії — як не дивно, досі використовують для своєї пропаганди (мовляв, через нього в уяві московського МЗС зірвалось "перемир'я" між РФ та Україною).

Британія багато в чому відіграла лідерську роль у підтримці України в останні місяці. Західні РСЗВ, танки, далекобійні ракети — усе це британці передавали першими, підштовхуючи до подібного кроку решту союзників, включно зі США. І тоді як у деяких європейських країнах все частіше чути сумніви в необхідності зберігати підтримку Києва, британське суспільство й політикум зберігають твердий консенсус.

Наскільки підтримка Лондоном Києва стала випадковістю? Як розвивались за останні роки британсько-українські відносини та як їх можна покращити ще більше? І, звісно, що означає двостороння угода про безпеку, яку президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ріші Сунак підписали 12 січня — знову ж таки, це перша подібна угода для України?

Поговорити про це в подкасті "світ не sweet" ми запросили Єгора Брайляна — кандидата історичних наук, члена Королівського історичного товариства (Лондон), аналітика Центру досліджень "Детектора медіа", та Олександра Краєва — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", який досліджує Британію та британсько-українські відносини.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Глобальное лидерство с украинским акцентом. Как и почему Британия стала одним из ближайших союзников Украины
20 января 2024, 15:32 — Олег Павлюк
Как их кормить? Или говорим о детских отношениях с едой
19 января 2024, 16:49 — Наталья Бушковская
"Мы не видим угроз стабильности финансового сектора": Екатерина Рожкова об итогах прошлого года и ожиданиях от 2024-го
17 января 2024, 14:00 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Первые демократические выборы 2024 года: рассказываем о политике на Тайване
13 января 2024, 16:51 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Баллистика из КНДР, новые Шахеды, угрозы для Харькова – главное о войне за неделю
12 января 2024, 18:45 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
18 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
199 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
46 эпизодов
Хроніки економіки
52 эпизода
УП. Вголос
41 эпизод
(не)Безпечна Країна
34 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
76 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов