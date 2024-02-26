Идеальный шторм по-американски. Почему задерживается помощь США и стоит ли бояться возвращения Трампа

Останні кілька місяців в Україні активно стежать за внутрішньополітичними перипетіями у Сполучених Штатах. Адже найбільший донор військової допомоги Києву весь цей час не може ухвалити рішення, яке б розблокувало подальше постачання зброї.

І це — не єдине, що викликає занепокоєння в Україні. Адже наприкінці року американці обиратимуть нового президента, й повернення до Білого дому Дональда Трампа — який обіцяв "завершити війну за 24 години" — вже видається досить імовірним.

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" ми поговорили з Альоною Гетьманчук — директоркою Центру "Нова Європа", відомою американісткою — про те, чому Штати останнім часом так лихоманить, у чому полягає ключова помилка адміністрації Джо Байдена щодо війни в Україні. І бонусом — про те саме інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону.