Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Почему Германия не дает Taurus, а Олаф Шольц - не друг Украины

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Понедельник, 11 марта 2024, 16:01

Ставлення України до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення для України нагадує "американські гірки". Спершу — крайній скептицизм і навіть відверте висміювання (ви точно пам’ятаєте меми про "Нікчемчину"). Потім усе змінилось на краще, навіть відверте захоплення німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Але нині, коли той-таки Шольц блокує надання Україні крилатих ракет Taurus — до того ж, під украй сумнівними приводами, — популярність ФРН поміж українців знову падає. І це — цілком виправдано, говорить очільник European Resilience Initiative Center Сергій Сумлєнний.

Із експертом, якого слухачі подкасту "світ не sweet" уже можуть пам’ятати (минулого року ми говорили про те, чому Німеччина не постачає Україні танки Leopard), ми спробували розібратись: що рухає політикою Берліна щодо нинішньої війни? Чому Шольц насправді так проти Taurus (і чи може це змінитись)? І чи несуть загрозу для нас ультраправі та ультраліві політичні сили, що в Німеччині набувають популярності?

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
От плантации до кофейни. Как в Украине родился кофейный бизнес, конкурирующий с итальянскими производителями?
14 марта 2024, 15:44 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Евгений Сасько: "Мобилизация у нас проводится мягкими методами"
13 марта 2024, 14:02 — Алина Фролова
Почему Германия не дает Taurus, а Олаф Шольц - не друг Украины
11 марта 2024, 16:01 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Стабилизация возле Авдеевки, "Сергей Котов" на дне и А-50 без двигателей - главное о войне за неделю
8 марта 2024, 14:02 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
24.02: Реконструкция. Эпизод 2: Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина
8 марта 2024, 13:00 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
2 эпизода
Головна обсерваторія
22 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
206 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
52 эпизода
Хроніки економіки
60 эпизодов
УП. Вголос
44 эпизода
(не)Безпечна Країна
39 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
79 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов