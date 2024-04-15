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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Бороться за каждого украинца. Как государству возвращать людей домой и привыкать к трудовым мигрантам

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Понедельник, 15 апреля 2024, 15:44
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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Бороться за каждого украинца. Как государству возвращать людей домой и привыкать к трудовым мигрантам
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