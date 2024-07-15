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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Байден выходит из игры? Откажется ли президент США от своих амбиций на новый срок в Белом доме

Алена Куренкова — Понедельник, 15 июля 2024, 15:54

Примітка. Подкаст був записаний до замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Останніми тижнями президент США Джо Байден, його заяви, дії та здоровʼя — під особливо пильною увагою. Його й так неодноразово закликали не балотуватися знову через побоювання, що він занадто старий для цієї посади. А після невдалих дебатів дебатів ці заклики лишень стали голоснішими — зокрема всередині його ж партії. Сам Байден каже, що хіба "Господь всемогутній" може спонукати його вийти з перегонів.

Хтось каже, що 81-річному Байдену справді важливо завершити розпочаті на посаді справи, хтось — що це така собі месіанська ідея, що крім нього, перемогти Трампа не зможе ніхто. А ще — що в Байдена немає гідного наступника серед демократів. Серед тих, хто в теорії міг би його замінити, чи не найчастіше згадують віцепрезидентку Камалу Гарріс — хоча її рейтинг схвалення доволі низький.

Уся ця ситуація, та й сам факт повторного зіткнення тих самих — і далеко не юних — кандидатів у президенти, які тримаються за владу, свідчить про кризу американської демократії. І, схоже, її наслідком може стати низька явка, зокрема серед молоді, на виборах у США через чотири місяці.

Що може змінитися за цей час і які шанси, що Байден таки вибуде з президентських перегорів? У новому випуску подкасту "світ не sweet" пояснює Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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