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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Новая жизнь Сирии. Какие шансы и трудности появились в стране после падения режима Асада

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Пятница, 10 января 2025, 12:35

8 грудня 2024-го стало історичним днем для Сирії. Сирійські повстанці на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" оголосили, що здобули Дамаск. Того дня остаточно впав режим Башара Асада, який запамʼятався сирійцям репресіями та 13 роками кривавої громадянської війни.

Повстанці вдало скористалися моментом, коли союзники Асада змушені були зменшити свою підтримку: Москва – через війну в Україні, а Тегеран – через загострення протистояння з Ізраїлем. Але в Сирії ще не зник ризик нової громадянської війни, а нова влада постала перед викликом не дати скористатися зі слабкості молодої країни зовнішнім ворогам.

Якими за таких непростих умов будуть перші кроки нової сирійської влади та як в України через дипломатичні відносини із Сирією зʼявляється вікно на Близький Схід? Про все це у новому випуску подкасту "світ не sweet" говоримо із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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