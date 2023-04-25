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Сафарі

Российская элита в столице Австрии: Рассказываем о российских самолетах и недвижимости россиян в Вене

Федор Попадюк, Михаил Ткач — Вторник, 25 апреля 2023, 19:23

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У третьому епізоді мова піде про те, як російська еліта зробила Відень одним з найбільш російських міст Європи.

Ми розповімо про літак підсанкційного олігарха Сулеймана Керімова, який досі знаходиться на території Австрії, про топ-менеджерів компанії Лукойл, які відпочівають в 5-зіркових готелях, та про австрійську нерухомість російських депутатів.

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Сафарі

"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.

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