Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Сафарі

Как российские элиты превратили Лондон в Лондонград? Рассказываем в подкасте "Сафари"

Михаил Ткач, Федор Попадюк — Вторник, 5 сентября 2023, 21:18

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді подкасту мова піде про Лондон — місто, яке дуже давно облюбували російські еліти. Ми поговоримо про те, як Михайло Ткач шукав і знайшов власника "Альфа-Груп" Міхаіла Фрідмана, а також інших відомих росіян на Туманному Альбіоні.

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Сафарі

"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.

Реклама:
Как российские элиты превратили Лондон в Лондонград? Рассказываем в подкасте "Сафари"
5 сентября 2023, 21:18 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
"Украинских дизайнеров копируют бренды массмаркета - это и обидно, и почетно", - Роман Тимофеев о веках влияния Украины на моду
4 сентября 2023, 20:10 — Константин Дорошенко
Война на Черном море. Как изменился Черноморский флот России с начала большой войны
1 сентября 2023, 19:17 — Евгений Будерацкий
Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?
31 августа 2023, 19:20 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Николай Белесков: "Вероятность рецидива войны растет, независимо от того, как закончится эта война"
30 августа 2023, 17:14 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
9 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
182 эпизода
Сафарі
11 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
34 эпизода
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
81 эпизод
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов