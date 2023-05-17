Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кавун та тютюн

"Травмы общества - это проблема нацбезопасности". Игорь Козловский о Голодоморе, депортации кырымлы и опыте войны

Алим Алиев — Среда, 17 мая 2023, 15:10

"Нам потрібне загальне дорослішання", – каже релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник Ігор Козловський. Він говорить про новий виклик, який постане перед українцями через травму війни – необхідність почути один одного. У кожного з нас свій досвід цієї війни, і між цими досвідами має виникнути спільна мова.

Це новий епізод подкасту "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців та кримських татар. І цей випуск ми присвятили колективним травмам. Козловський називає ХХ століття епіцентром множинних травм для українців. Серед найбільш масштабних трагедій, що спричинили травми на покоління – Голодомор в Україні 1932-1933-их років та депортація кримських татар в 1944-му році.

В цьому епізоді ми говоримо про таке:

– Чому травми суспільства це проблема національної безпеки та з якої причини люди починають ставити неправильні питання і вимагати неправильних відповідей?

– Які наслідки трагедій ХХ століття ми досі носимо в собі?

– Чому витіснення пам'яті радянською машиною приводить до того, що травма переходить в культурне тіло?

– Як колонізаційні процеси можуть формувати комплекс національної меншовартості?

– До чого приводить те, що переживши колективну травму, людина починає відчувати провину?

– І як відрефлексувати колективну травму?

З Ігором Козловським спілкувалися Мавіле Халіл та Алім Алієв.

Слухайте подкаст «Кавун та тютюн!» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud MegogoMegogo RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

"Травмы общества - это проблема нацбезопасности". Игорь Козловский о Голодоморе, депортации кырымлы и опыте войны
17 мая 2023, 15:10 — Алим Алиев
Как грибы кормят, лечат и убивают нас? Подкаст с биологом Алексеем Коваленко
16 мая 2023, 19:07 — Наталья Бушковская
"Москва - не третий Рим, а второй Сарай"
15 мая 2023, 17:37 — Константин Дорошенко
Война закончилась! О Дне победы и человеке, который подарил миру 24 часа счастья. Аудиоверсия
14 мая 2023, 21:20 — Михаил Кригель
Сон – вклад в качественную жизнь: Сколько, как и когда спать? Говорим с биологией Ольгой Масловой
14 мая 2023, 14:07 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
2 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
7 эпизодов
Кляті питання
165 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 эпизодов
Хроніки економіки
18 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
21 эпизод
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
62 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
65 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов