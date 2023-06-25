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Кавун та тютюн

Крым будущего. Первые шаги, возможные ловушки и Крымскотатарская автономия

Алим Алиев, Рустем Халилов — Воскресенье, 25 июня 2023, 19:15

Це восьмий епізод "Кавуна та тютюну" – подкаста про те, що об'єднує українців та кримських татар.
Протягом цього циклу ми говорили про різні аспекти спільного: і про давню історію, і про дисидентський рух в радянські часи, і про нинішній кримський спротив. А також про музику, мистецтво, літературу і навіть кухню.
Цей випуск присвячений ще одній темі, що об'єднує українців і кримських татар – спільному майбутньому.


Він про те, як має розвиватися Крим після деокупації та що для цього потрібно.
Про те, чи може він стати майданчиком для реалізації всіх давно обговорюваних, але досі не втілених у життя реформ.
Про те, чому Кримськотатарська національно-територіальна автономія важлива не тільки для кримських татар, але й для подальшої реінтеграції нині окупованого півострова.


Про необхідність довіри між українцями та кримськими татарами і пастку самовтілюваного пророцтва.
Про те, які перші кроки мають зробити держава, українське суспільство й кримські татари одразу після звільнення Криму.
Гість ефіру – державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч Арсен Жумаділов.

Слухайте подкаст «Кавун та тютюн!» на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

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