Крым будущего. Первые шаги, возможные ловушки и Крымскотатарская автономия

Це восьмий епізод "Кавуна та тютюну" – подкаста про те, що об'єднує українців та кримських татар.

Протягом цього циклу ми говорили про різні аспекти спільного: і про давню історію, і про дисидентський рух в радянські часи, і про нинішній кримський спротив. А також про музику, мистецтво, літературу і навіть кухню.

Цей випуск присвячений ще одній темі, що об'єднує українців і кримських татар – спільному майбутньому.



Він про те, як має розвиватися Крим після деокупації та що для цього потрібно.

Про те, чи може він стати майданчиком для реалізації всіх давно обговорюваних, але досі не втілених у життя реформ.

Про те, чому Кримськотатарська національно-територіальна автономія важлива не тільки для кримських татар, але й для подальшої реінтеграції нині окупованого півострова.



Про необхідність довіри між українцями та кримськими татарами і пастку самовтілюваного пророцтва.

Про те, які перші кроки мають зробити держава, українське суспільство й кримські татари одразу після звільнення Криму.

Гість ефіру – державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч Арсен Жумаділов.