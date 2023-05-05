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Кавун та тютюн

О верности, достоинстве, миллионах для Украины и крымскотатарском рэпе 100-летней давности. Джамала и ее QIRIM

Севгиль Мусаева, Алим Алиев — Пятница, 5 мая 2023, 11:04

– Я розділилася навпіл. Є активістка, а є музикант і співачка, – так Джамала згадує початок повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, посадивши в машину двох своїх синів – півторарічного Селіма і трирічного Еміра – вона намагалася виїхати з Києва. А їй в цей час телефонували міжнародні ЗМІ з питанням, що ж відбувається навколо.


З тих пір в активі Джамали – 20 відвіданих країн і десятки мільйонів доларів, зібраних для України. Концерти, інтерв'ю, зустрічі з громадськими діячами, світовими зірками, політиками… Джамала стала однією з найбільш відомих амбасадорок України за кордоном.
11 травня в Ліверпулі в рамках EuroFestival відбудеться світова прем'єра її альбому "QIRIM", створеного на основі кримськотатарських народних пісень. Супроводжуватиме співачку філармонічний оркестр ВВС.


Але український слухач зможе почути ці пісні раніше – 5 травня Джамала презентує їх у Національній опері в Києві спільно з Національним симфонічним оркестром України.
"QIRIM" поєднує 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Криму. Ці пісні Джамала збирала роками. І іноді стикалася з дивовижними відкриттями.
– Коли я дізнавалася ці історії, перекладала кожну пісню, я розкопала таке, чого не очікувала. Що майже в кожній пісні є фраза, яка так чи інакше відповідає за вірність і гідність, – розповідає Джамала.
Свій альбом вона називає можливістю для слухачів всього за 14 пісень дізнатися про історію Криму і характер і ментальність кримськотатарського народу.


Також в новому епізоді подкасту "Кавун і тютюн" Джамала розповідає:
– скільки спільного в мелосі українських та кримськотатарських пісень;
– про перші мільйоні євро, зібраних на допомогу Україні;
– як її намагалися подружити з росіянами;
– як їй довелося виконувати перший кримськотатарський реп зі 100-річною історією;
– про сюрприз, що очікує на слухачів концерту у Києві.

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

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