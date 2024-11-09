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УП-2

Новый мир после победы Трампа: кому стоит напрячься?

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 9 ноября 2024, 12:54

Трамп став президентом США, а республіканці отримали більшість в обох палатах Конгресу. Коли Україна та світ почнуть відчувати на собі вплив від результатів американських виборів і чи відобразиться це якось на російсько-українській війні? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Просимо підтримати збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Новый мир после победы Трампа: кому стоит напрячься?
9 ноября 2024, 12:54 — Роман Романюк, Роман Кравец
В США победил Дональд Трамп: Чего ждать Украине? Говорим с Олегом Шамшуром
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