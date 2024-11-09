Новый мир после победы Трампа: кому стоит напрячься?

Трамп став президентом США, а республіканці отримали більшість в обох палатах Конгресу. Коли Україна та світ почнуть відчувати на собі вплив від результатів американських виборів і чи відобразиться це якось на російсько-українській війні? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Просимо підтримати збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".