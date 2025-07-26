Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

Скандал с законом о НАБУ и САП и реакция Банковой: что дальше?

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 26 июля 2025, 16:51

Влада програла медійно. Депутати готові тікати. Люди відчули силу. Що сталося після прийняття закону про НАБУ і САП, та як масові протести вплинули на Україну?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
Скандал с законом о НАБУ и САП и реакция Банковой: что дальше?
26 июля 2025, 16:51 — Роман Романюк, Роман Кравец
Протесты по всей Украине, подозрения Кривоносу и Клименко и 70 обысков за день – "УП. Чат"
25 июля 2025, 15:12 — Татьяна Даниленко, Михаил Ткач
Кремлевская ложь в Стамбуле, протесты и война, россияне в Покровске – главное о войне за неделю
24 июля 2025, 18:57 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Наезд на НАБУ, Келлог в Украине и новый Стамбул
23 июля 2025, 21:00 — Роман Романюк, Роман Кравец
Какой была экономика правительства Шмыгаля и каких реформ ждать от правительства Юлии Свириденко?
22 июля 2025, 17:51 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
6 эпизодов
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
7 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
127 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
280 эпизодов
УП-2
52 эпизода
УП. Чат
44 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
64 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов