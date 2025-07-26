Скандал с законом о НАБУ и САП и реакция Банковой: что дальше?
— Суббота, 26 июля 2025, 16:51
Влада програла медійно. Депутати готові тікати. Люди відчули силу. Що сталося після прийняття закону про НАБУ і САП, та як масові протести вплинули на Україну?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.