Наезд на НАБУ, Келлог в Украине и новый Стамбул

Верховна Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ.

Скандал за участі Єрмака: Донька Келлога назвала "фейковою" статтю про візит її батька до Києва.

Стамбул-3: новй раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться вже цього тижня?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк