Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

Наезд на НАБУ, Келлог в Украине и новый Стамбул

Роман Романюк, Роман Кравец — Среда, 23 июля 2025, 21:00
  • Верховна Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ.
  • Скандал за участі Єрмака: Донька Келлога назвала "фейковою" статтю про візит її батька до Києва.
  • Стамбул-3: новй раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться вже цього тижня?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
Какой была экономика правительства Шмыгаля и каких реформ ждать от правительства Юлии Свириденко?
22 июля 2025, 17:51 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Новое правительство, визит Келлога, суд и обыски у Шабунина – "УП. Чат"
19 июля 2025, 21:00 — Севгиль Мусаева, Роман Романюк
Михаил Самусь: Европа не выдержала бы группировки, наступающей на Сумскую область, мы же сдерживаем 700 тысяч
17 июля 2025, 17:11 — Алина Фролова
Отставка Шмыгаля, команда Свириденко, "Трамп наш"
16 июля 2025, 21:00 — Роман Романюк, Роман Кравец
Инвестиционная гонка-2: сколько мы заработали на ОВГЗ, депозитах и биткоине за полгода и чего ждать дальше?
15 июля 2025, 17:00 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
6 эпизодов
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
7 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
127 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
279 эпизодов
УП-2
50 эпизодов
УП. Чат
43 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
64 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов