Социологи публикуют рейтинги президентов, ОП ищет выходы на Трампа
Вперше під час війни в Україні презентували соціологічне дослідження рейтингу потенційних кандидатів у президенти України та опитування щодо готовності українців до перемовин. Тим часом Офіс Президента намагається налагодити відносини з майбутньою адміністрацією США, хоча для самого Трампа зараз Україна – "не на часі".
Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".
Підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.