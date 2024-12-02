Социологи публикуют рейтинги президентов, ОП ищет выходы на Трампа

Вперше під час війни в Україні презентували соціологічне дослідження рейтингу потенційних кандидатів у президенти України та опитування щодо готовності українців до перемовин. Тим часом Офіс Президента намагається налагодити відносини з майбутньою адміністрацією США, хоча для самого Трампа зараз Україна – "не на часі".

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

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