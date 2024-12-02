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УП-2

Социологи публикуют рейтинги президентов, ОП ищет выходы на Трампа

Роман Романюк, Роман Кравец — Понедельник, 2 декабря 2024, 19:19

Вперше під час війни в Україні презентували соціологічне дослідження рейтингу потенційних кандидатів у президенти України та опитування щодо готовності українців до перемовин. Тим часом Офіс Президента намагається налагодити відносини з майбутньою адміністрацією США, хоча для самого Трампа зараз Україна – "не на часі".

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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Проєкт створено за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID)

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Социологи публикуют рейтинги президентов, ОП ищет выходы на Трампа
2 декабря 2024, 19:19 — Роман Романюк, Роман Кравец
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