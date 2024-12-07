Зеленский изменил взгляд на НАТО, Ермак слетал в США, Чернышов возглавил МинЕд
— Суббота, 7 декабря 2024, 18:19
Зеленський посилає сигнали про готовність до перемовин щодо миру із Росією, Єрмак намагається налагодити комунікацію із новою адміністрацією Трампа в США, а Чернишов очолив новостворене Міністерство національної єдності в Україні.
Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.