Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

Зеленский изменил взгляд на НАТО, Ермак слетал в США, Чернышов возглавил МинЕд

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 7 декабря 2024, 18:19

Зеленський посилає сигнали про готовність до перемовин щодо миру із Росією, Єрмак намагається налагодити комунікацію із новою адміністрацією Трампа в США, а Чернишов очолив новостворене Міністерство національної єдності в Україні.

Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
Зеленский изменил взгляд на НАТО, Ермак слетал в США, Чернышов возглавил МинЕд
7 декабря 2024, 18:19 — Роман Романюк, Роман Кравец
Напряжение возле Херсона, Россия хочет больше ракет, Украина – больше ПВО. Главное о войне за неделю
6 декабря 2024, 17:23 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Варианты окончания войны, Ермак в США и второй фронт Путина – "УП. Чат"
6 декабря 2024, 14:13 — Татьяна Даниленко
Экономика донатов: как благотворительные фонды сотрудничают с бизнесом и дают жизнь новым разработкам
3 декабря 2024, 15:46 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Социологи публикуют рейтинги президентов, ОП ищет выходы на Трампа
2 декабря 2024, 19:19 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
6 эпизодов
УП-2
28 эпизодов
УП. Вголос
67 эпизодов
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
13 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
240 эпизодов
Хроніки економіки
95 эпизодов
Оборонcast
4 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
53 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов